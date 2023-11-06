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18:31, 5 ноября 2023 года Прачечное оборудование из Орла показали на международной выставке Наш регион представляла компания "Прохим".



Фото: архив "Вести-Орел"

Предприятие специализируется на разработке и изготовлении стиральных и сушильных машин, гладильных катков и машин сухой химчистки. Такое оборудование устанавливают там, где есть особые требования к чистоте - в сферах здравоохранения, пищевого производства, фармацевтики и микроэлектроники.



Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", все организационные вопросы и оплату выставочной площади взял на себя орловский центр поддержки экспорта. А благодаря реализации нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство", "Прохим" смог провести продуктивные переговоры с иностранными партнерами.





Сергей Мерцалов



