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12:41, 5 ноября 2023 года Орловское предприятие - лучший производитель оборудования для топливно-энергетического комплекса Ливгидромаш получил максимальные оценки нефтегазоперерабатывающих компаний.



Фото: архив "Вести-Орел"

Предприятие разрабатывает и производит более 1 тысячи типоразмеров насосов для нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, водного хозяйства и ЖКХ, судостроения, химической, металлургической, горнодобывающей и других отраслей. Ливгидромаш экспортирует насосы более чем в 30 государств.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", именно ливенская компания стала победителем в номинации "Центробежные насосы" по итогам рейтинга поставщиков, составленного "ТЭК Рейтинг". Наше предприятие наградили в рамках ХIII ежегодной конференции Модернизация производств для переработки нефти и газа: Нефтегазопереработка - 2023 в Москве.





Сергей Мерцалов



