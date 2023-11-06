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9:01, 6 ноября 2023 года Для орловцев подешевеет красная икра Предпосылки к снижению цен создают объемы добычи.



Фото: архив "Вести-Орел"

Как заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза. По его словам, рыбы много и теперь вся надежда на то, что ретейлеры отреагируют и также снизят стоимость продукции.



- У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться, - сказал Шестаков в беседе РИА Новости.



В Росрыболовстве уточнили, что в январе-сентябре 2023 года объем производства лососевой икры составил 21,1 тыс. тонн. Это в 2,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года.





Сергей Мерцалов



