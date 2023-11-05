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Главная » Новости

17:35, 5 ноября 2023 года

Более 1,1 тысячи безработных орловцев прошли социальную адаптацию и трудоустроились

Психологическую помощь им оказали профконсультанты центров занятости.

Фото: департамент соцзащиты Орловской области

Как рассказали в областном департаменте соцзащиты, программа рассчитана на тех, кто долго не может найти работу, теряет веру в свои силы и надежду на позитивный результат. Как итог - около 300 жителей региона, которым оказали психологическую поддержку, уже трудятся в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства, здравоохранения и бытовых услуг.

В региональном департаменте также отметили, что услуги по психологической поддержке оказывают психологи из организаций, с которыми сотрудничает служба занятости: ОГУ имени И.С. Тургенева, ливенского молодежного центра "Лидер" и мценского Семейного МФЦ.


Сергей Мерцалов
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