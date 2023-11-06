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7:00, 6 ноября 2023 года Орловчанка Мария Грамматчикова победила в Международной Геленджикской регате Это случилось впервые в истории орловского парусного спорта.



Фото: портал Орловской области

32-я международная "Геленджикская регата" - крупнейшие детско-юношеские соревнования по парусному спорту, которые проходят в Краснодарском крае. В этом году они собрали рекордные 1150 участников. Здесь были представители из шести стран - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и 33-х регионов Российской Федерации, в том числе и из Орловской области.



Орловчанка Мария Грамматчикова стала победительницей в классе "Луч-мини" среди девушек. Как сообщает инфопортал Орловской области, это произошло впервые в истории орловского яхтинга.



В 2023 году программа Геленджикской регаты существенно выросла: на старт вышли 14 классов яхт - "Оптимист", "Зум 8", "Кадет", "Луч-мини", "Луч-радиал", "Луч", "Лазер 4.7", "Лазер-радиал", "Лазер-стандарт", "420", "470", "29-й", "парусная доска IQF" и "парусная доска Техно". Состоялись также гонки новых классов "ПЕРВЫЙ" и "Олимп".





Сергей Мерцалов



