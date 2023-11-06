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3:02, 6 ноября 2023 года Орловские студенты продолжают отправлять на фронт маскировочные сети Плетением занимаются студенты ОГИК и поисковики из отряда "Факел".



Фото: МОО Поисковый отряд "Факел"

Студенты и преподаватели изготавливают их самостоятельно на переменах, до и после пар. Несколько масксетей ребята передали в администрацию Орла. Потом их доставят воинам на передовую в составе гуманитарного груза.



Масксети широко применяют для маскировки бойцов, военной техники и других важных объектов. Такая вещь в прямом смысле может спасти жизнь.





Сергей Мерцалов



