Андрей Клычков заехал в гости к орловским росгвардейцам
Бойцы из регионального Управления Росгвардии несут службу в зоне СВО.
Фото: Андрей Клычков
Губернатор Орловской области передал военнослужащим подарки.
- Всегда приятно встретиться с земляками, лично увидеть, как живут орловские герои, какие потребности у них есть. В свою очередь ребята поблагодарили за регулярную поддержку и помощь. Передали приветы родной Орловщине, - отметилКлычков в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что парни работают в боевых условиях повышенного риска. Умело, четко, бесстрашно и мужественно решают сложнейшие боевые задачи, проявляя личный героизм и отвагу.
- Жму руку, говорю спасибо - за стойкость и безупречную службу Родине, защиту России, Орловской области и всех жителей. Будем делать все, чтобы скорее приблизить нашу Победу! – поблагодарил росгвардейцев глава региона.