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10:46, 5 ноября 2023 года

Андрей Клычков заехал в гости к орловским росгвардейцам

Бойцы из регионального Управления Росгвардии несут службу в зоне СВО.

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области передал военнослужащим подарки.

- Всегда приятно встретиться с земляками, лично увидеть, как живут орловские герои, какие потребности у них есть. В свою очередь ребята поблагодарили за регулярную поддержку и помощь. Передали приветы родной Орловщине, - отметил Клычков в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что парни работают в боевых условиях повышенного риска. Умело, четко, бесстрашно и мужественно решают сложнейшие боевые задачи, проявляя личный героизм и отвагу.

- Жму руку, говорю спасибо - за стойкость и безупречную службу Родине, защиту России, Орловской области и всех жителей. Будем делать все, чтобы скорее приблизить нашу Победу! – поблагодарил росгвардейцев глава региона.


Сергей Мерцалов
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