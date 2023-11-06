понедельник 6.11.2023 02:23:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

1:31, 6 ноября 2023 года

Жители Орловщины весь ноябрь могут наблюдать поток метеоров Леониды

Наиболее ярким моментом звездопада станет ночь с 17 на 18 ноября.

Фото: архив "Вести-Орел"

Условия для наблюдения Леонидов в 2023 году будут благоприятными. Метеоры хорошо видны в обоих полушариях. 

- Лучше всего наблюдать звездопад Леониды под утро, после полуночи и до восхода солнца, над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев находится высоко над горизонтом. Метеоры Леониды яркие и быстрые. Для успешного наблюдения желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки, - рассказали астрономы Московского планетария.

Отметим, что в безоблачную погоду звездопад Леониды можно наблюдать из любой точки Земли. В пиковую активность за час будут пролетать до 15 метеоров.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.