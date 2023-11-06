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1:31, 6 ноября 2023 года Жители Орловщины весь ноябрь могут наблюдать поток метеоров Леониды Наиболее ярким моментом звездопада станет ночь с 17 на 18 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Условия для наблюдения Леонидов в 2023 году будут благоприятными. Метеоры хорошо видны в обоих полушариях.



- Лучше всего наблюдать звездопад Леониды под утро, после полуночи и до восхода солнца, над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Лев находится высоко над горизонтом. Метеоры Леониды яркие и быстрые. Для успешного наблюдения желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки, - рассказали астрономы Московского планетария.



Отметим, что в безоблачную погоду звездопад Леониды можно наблюдать из любой точки Земли. В пиковую активность за час будут пролетать до 15 метеоров.





Сергей Мерцалов



