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14:29, 5 ноября 2023 года

В Орловской области состоялся автопробег в честь Дня народного единства

Его участники почтили память воина, погибшего в ходе СВО.

Фото: газета "Мценский край"

О подвиге Руслана Камалова рассказали в Протасовской школе, где в честь бойца была открыта памятная доска.

- Большую часть жизни Руслан Раджабович прожил во Мценском районе. Он вырос воином, мужественным и самоотверженным. С честью и отвагой защищал Родину и погиб как герой, до конца исполнив свой воинский и гражданский долг. Мы всегда будем помнить его бессмертный подвиг, - сказала глава Мценского района Екатерина Ерохина. Она напомнила, что Руслан Раджабович погиб в мае 2023 года.

Соболезнования родным и близки Русалана Камалова выразили участники автопробега "Мценск - Протасово - Памятник солдату локальных войн в сквере им. В.С. Калинникова - Спасское-Лутовиново". К памятной доске они возложили цветы.


Сергей Мерцалов
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