Орловские единороссы поблагодарили жителей, которые помогают формировать грузы для наших бойцов
В их числе - люди пожилого возраста.
Фото: Леонид Музалевский
- Они вяжут теплые носки и варежки, изготавливают окопные свечи и обереги для ребят, которые сегодня на передовой борьбы с фашизмом, пишут им письма, наполненные материнским теплом, - рассказал в соцсетях спикер областного Совета Леонид Музалевский.
Он поблагодарил их за неравнодушие и добрые сердца.
- Вы выбрали лучший способ отпраздновать День народного единства - внесли свой вклад в сбор очередного гуманитарного груза, который сегодня уже отправился к нашим бойцам, - отметил председатель регионального парламента.