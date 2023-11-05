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Главная » Новости

11:44, 5 ноября 2023 года

Орловские единороссы поблагодарили жителей, которые помогают формировать грузы для наших бойцов

В их числе - люди пожилого возраста.

Фото: Леонид Музалевский

- Они вяжут теплые носки и варежки, изготавливают окопные свечи и обереги для ребят, которые сегодня на передовой борьбы с фашизмом, пишут им письма, наполненные материнским теплом, - рассказал в соцсетях спикер областного Совета Леонид Музалевский.

Он поблагодарил их за неравнодушие и добрые сердца.

- Вы выбрали лучший способ отпраздновать День народного единства - внесли свой вклад в сбор очередного гуманитарного груза, который сегодня уже отправился к нашим бойцам, - отметил председатель регионального парламента.


Сергей Мерцалов
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