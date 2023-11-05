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11:44, 5 ноября 2023 года Орловские единороссы поблагодарили жителей, которые помогают формировать грузы для наших бойцов В их числе - люди пожилого возраста.



Фото: Леонид Музалевский

- Они вяжут теплые носки и варежки, изготавливают окопные свечи и обереги для ребят, которые сегодня на передовой борьбы с фашизмом, пишут им письма, наполненные материнским теплом, - рассказал в соцсетях спикер областного Совета Леонид Музалевский.



Он поблагодарил их за неравнодушие и добрые сердца.



- Вы выбрали лучший способ отпраздновать День народного единства - внесли свой вклад в сбор очередного гуманитарного груза, который сегодня уже отправился к нашим бойцам, - отметил председатель регионального парламента.





Сергей Мерцалов



