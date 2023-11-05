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9:46, 5 ноября 2023 года ФК "Орел" продолжает борьбу за всероссийский Кубок любительских команд Соперником "зелено-белых" будет "Ленинградец".



Фото: тг-канал ФК "Орел"

Это вторая игра, которую орловские футболисты проведут в Сочи. В первом матче, состоявшемся 3 ноября, "орлы" разгромили "Красные Звезды" из Подмосковья со счетом 4:0. Два мяча забил лучший бомбардир первенства СФФ "Центр" Евгений Рагулькин.



Отметим, что "Ленинградец", как и ФК "Орел", провел на турнире одну игру, в которой уступил казанскому "Соколу" 0:3. Очередная встреча с участием орловцев состоится сегодня, 5 ноября, в 11.00.





Сергей Мерцалов



