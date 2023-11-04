Главная » Новости



16:34, 4 ноября 2023 года В Орле День народного единства и праздник Казанской иконы Богородицы отметили крестным ходом Шествие собрало более 2,5 тысячи человек.







В День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери орловцы уже во второй раз прошли крестным ходом по улицам города.



Верующие во главе с митрополитом Орловским и Болховским Тихоном свой путь начали от гарнизонного храма на Наугорском шоссе, завершив его в урочище Царев Брод, где в 1615-м году было разгромлено трехтысячное войско Лисовского. Участниками шествия стали больше 2,5 тысячи человек.



Казанский образ Богородицы неразрывно связан с историей нашей страны. Перед ним в 1612-м году молился князь Дмитрий Пожарский, освобождая страну от поляков. Заступничества у одной из главных русских святынь просят и сейчас – для воинов, которые защищают Россию.



Образ чудотворной иконы, которая явилась в Казани в 1579-м году, до недавнего времени считался утраченным. Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил прихожанам, что подлинник найден.





Юлия Опанасюк



