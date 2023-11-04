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16:03, 4 ноября 2023 года День Орловской области на выставке "Россия" пройдет 11 января Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Фото: Андрей Клычков

В Москве на ВДНХ начала работу международная выставка "Россия". Экспозиция Орловщины представлена в павильоне №75. Губернатор Андрей Клычков пригласил жителей и гостей столицы познакомиться с самобытностью Орловского края.







На выставке наш регион проведет 17 тематических недель. Начинает область с литературной темы. По 19 ноября экспозиция расскажет о литературном наследии Орловщины. В выходные и праздничные дни для гостей организуют викторины и мастер-классы.



День Орловской области на выставке "Россия" пройдет 11 января. В этот день пройдут выступления ведущих творческих коллективов региона, деловая и образовательная программы, выставка работ народных мастеров, театральные постановки.





Артем Ежаков



