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15:26, 4 ноября 2023 года Две с половиной тысячи человек прошли крестным ходом по Орлу Колонна верующих проследовала по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева, Генерала Родина и Мостовой с молитвой о мире, России и ее защитниках.



Фото: архив "Вести-Орел"

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, в Орле во второй раз прошел общегородской крестный ход. По информации регионального информационного портала, в нем участвовали порядка 2,6 тысячи человек. Перед шествием в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России прошла архиерейская литургия.



Возглавил крестный ход митрополит Орловский и Болховский Тихон. Колонна верующих проследовала по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева, Генерала Родина и Мостовой с молитвой о мире, России и ее защитниках. У поклонного креста в урочище Царев Брод, где в 1615-м году здесь состоялось тяжелейшее сражение "Орловский бой", прошел молебен.





Артем Ежаков



