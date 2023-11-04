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14:38, 4 ноября 2023 года Гостья выставки "Россия" учится орловскому спису Эта техника вышивания – один из народных промыслов региона.



Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Москве на ВДНХ вовсю идет первый день международной выставки-форума «Россия». Свою экспозицию там разместила и Орловская область. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", павильон региона пользуется популярностью посетителей. Так, одна из гостей прямо на месте учится уникальной технике вышивания "орловский спис". Женщина считает, что старинные техники можно использовать и в современных проектах.



Как рассказала сотрудница Орловского областного центра народного творчества Елена Федотенкова , помимо списа в орловской экспозиции представлены такие промыслы и ремесла, как чернолощенная керамика, плешковская и чернышенская игрушки, игрушки из рогоза. Каждое изделие посетители могут тщательно изучить.





Артем Ежаков



