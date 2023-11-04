Орловский хор исполнил "Марш веселых ребят" в честь Дня народного единства
Подарок землякам сделал один из старейших коллективов областной столицы.
Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Один из старейших коллективов города Орла – народный хор "Орловия" – подготовил землякам творческий подарок ко Дню народного единства. Артисты исполнили известную песню Василия Лебедева-Кумача "Марш веселых ребят".
Василий Иванович Лебедев-Кумач — советский поэт и автор слов многих популярных советских песен, включая текст песни "Священная война".