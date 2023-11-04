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13:01, 4 ноября 2023 года Ко Дню народного единства МВД подготовило видеопроект о службе полицейских О самоотверженных правоохранителях рассказали курсанты Московского ведомственного университета имения Кикотя.



Фото: архив "Вести-Орел"

О самоотверженных правоохранителях рассказали курсанты Московского ведомственного университета имения Кикотя.



МВД России подготовило видеопроект, посвященный Дню народного единства. Курсанты Московского ведомственного университета имения Кикотя рассказали о самоотверженных правоохранителях, круглосуточно охраняющих покой и безопасность россиян, сообщает "МВД Медиа". Ознакомиться с проектом можно по ссылке.



Проект подготовлен пресс-центром МВД России совместно с Центральным музеем Министерства. "Курсанты рассказали о сотрудниках ОВД из разных регионов, о своих земляках, в разные годы защищавших наших сограждан. О милиционерах и полицейских, которые вставали на пути преступников и вступали в схватку со злом, не считаясь с риском для собственной жизни", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Артем Ежаков



