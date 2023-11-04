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12:35, 4 ноября 2023 года

Волонтеров наградили медалями Орловской области "За помощь в СВО"

Работу тех, кто регулярно доставляет гуманитарные грузы на передовую, оценил губернатор Андрей Клычков.

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил волонтеров, участвующих в доставке гуманитарных грузов в зону СВО. Глава региона вручил им региональные медали "За помощь в специальной военной операции".
"В начале июля первые крупные аквапосылки отправились из Орла под Кременную, Попасную и Соледар. Их сбором, упаковкой, доставкой и раздачей занимались и продолжают заниматься наши парни, простые рабочие люди. Этот труд очень непрост, за все время они перенесли сотни тонн помощи. И всегда очень ответственно и оперативно, ведь этого требует ситуация", – рассказал губернатор.
Последние несколько дней Андрей Клычков лично участвовал в доставке помощи. В благодарность бойцы вручили орловской делегации подписанную копию Знамени Победы. Она займет место в одном из музеев.


Артем Ежаков
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