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12:35, 4 ноября 2023 года Волонтеров наградили медалями Орловской области "За помощь в СВО" Работу тех, кто регулярно доставляет гуманитарные грузы на передовую, оценил губернатор Андрей Клычков.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил волонтеров, участвующих в доставке гуманитарных грузов в зону СВО. Глава региона вручил им региональные медали "За помощь в специальной военной операции".

"В начале июля первые крупные аквапосылки отправились из Орла под Кременную, Попасную и Соледар. Их сбором, упаковкой, доставкой и раздачей занимались и продолжают заниматься наши парни, простые рабочие люди. Этот труд очень непрост, за все время они перенесли сотни тонн помощи. И всегда очень ответственно и оперативно, ведь этого требует ситуация", – рассказал губернатор. Последние несколько дней Андрей Клычков лично участвовал в доставке помощи. В благодарность бойцы вручили орловской делегации подписанную копию Знамени Победы. Она займет место в одном из музеев.





Артем Ежаков



