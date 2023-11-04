Патриарх Кирилл сообщил о нахождении утерянной Казанской иконы Божией Матери

Как
"Экспертиза заключила, что этот образ принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ. И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились. Это событие можно отнести к историческим событиям. Я не сразу решился на то, чтобы в храме обо всем этом сказать, но потом понял, что таить эту историю невозможно, о ней должен узнать наш народ и весь мир", – цитирует патриарха "ТАСС".