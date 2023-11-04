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12:14, 4 ноября 2023 года

Патриарх Кирилл сообщил о нахождении утерянной Казанской иконы Божией Матери

Глава Русской Православной Церкви рассказал об этом перед началом литургии в Успенском соборе Кремля.

Фото: архив "Вести-Орел"

4 ноября Россия отмечает День народного единства и Праздник Казанской иконы Божией Матери. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом литургии в Успенском соборе Кремля объявил верующим об обнаружении чудотворной Казанской иконы Богородицы XVI века. Долгое время образ считался утерянным.

Как сообщает ТАСС, двое священнослужителей держали перед патриархом святыню в руках.
"Экспертиза заключила, что этот образ принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ. И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились. Это событие можно отнести к историческим событиям. Я не сразу решился на то, чтобы в храме обо всем этом сказать, но потом понял, что таить эту историю невозможно, о ней должен узнать наш народ и весь мир", – цитирует патриарха "ТАСС".
Как добавил глава Русской Православной Церкви, найденный подлинник разместят в Казанском храме на Красной площади.


Артем Ежаков
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