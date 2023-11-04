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11:44, 4 ноября 2023 года Орловцы вышли на крестный ход с Казанским образом Богородицы Дождь не стал помехой для верующих.





Уже во второй раз в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства в Орле проходит общегородской крестный ход.



Колонна верующих стартовала от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России. Шествие, возглавляемое митрополитом Орловским и Болховским Тихоном, пройдет по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева, Генерала Родина и Мостовой. Остановится процессия возле поклонного креста в урочище Царев Брод. В 1615-м году здесь состоялось тяжелейшее сражение "Орловский бой", которое возглавил князь Дмитрий Пожарский . На этом месте в 12:30 пройдет молебен.





Юлия Опанасюк



