Орловцы вышли на крестный ход с Казанским образом Богородицы
Дождь не стал помехой для верующих.
Уже во второй раз в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства в Орле проходит общегородской крестный ход.
Колонна верующих стартовала от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России. Шествие, возглавляемое митрополитом Орловским и Болховским Тихоном, пройдет по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева, Генерала Родина и Мостовой. Остановится процессия возле поклонного креста в урочище Царев Брод. В 1615-м году здесь состоялось тяжелейшее сражение "Орловский бой", которое возглавил князь Дмитрий Пожарский . На этом месте в 12:30 пройдет молебен.