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7:04, 5 ноября 2023 года Для автомобилистов доступно приложение по удобным путешествиям в новые регионы России Программа покажет водителям оптимальный маршрут.



Фото: архив "Вести-Орел"

В России разработали специальное мобильное приложение на базе Android для автомобилистов, едущих в новые регионы страны, сообщает Росгранстрой.



Программа позволяет водителям получить свежую информацию о времени проезда до того или иного пункта пропуска на административных границах Ростовской области с ДНР и ЛНР и Республики Крым с Херсонской областью.

"Благодаря внедрению системы мониторинга, в рамках которой в пунктах пропуска Весело-Вознесенка, Матвеев Курган, Шрамко-Ульяновское, Куйбышево (Мариновка), Донецк (Изварино), Новошахтинск, Джанкой и Армянск и на дорогах к ним установлены камеры телеобзора, детекторы транспорта и табло информации, появился цифровой инструмент, который предоставляет информацию водителю о том, как долго он будет проходить контроль в пункте пропуска. Используя цифровой сервис, водитель может выбрать наиболее оптимальный маршрут при поездке в новые регионы России", – сообщили в Росгранстрое. Скачать приложение можно на официальном сайте Росгранстроя, кликнув по кнопке «время в пути», а также в тг-канале ведомства в закрепленных сообщениях. Инструкция для скачивания приложения доступна по ссылке.





Артем Ежаков



