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10:41, 4 ноября 2023 года

Павильон Орловщины на международной выставке "Россия" начал работу

Наш регион представит здесь 17 тематических недель.

Видео: Мария Семак

4 ноября на ВДНХ в Москве открывается международная выставка-форум "Россия". Свою экспозицию там представит и Орловская область. Она расположена в павильоне №75. Выставку посетил заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов и сенатор РФ Вадим Соколов.

Орловщина представит 17 тематических недель – от культуры и искусства до сельского хозяйства и спорта. Стенд начали готовить в мае. Частью экспозиции станет Тургеневский дуб и ростовая фигура зубра. Гости узнают, как создаются орловский спис, мценское кружево, тряпичные куклы, а также узнают о других народных промыслах региона. Гостей ждут сувениры и билеты на спектакли орловских театров и музеев. Также в рамках выставки представлен проект Орловщины "ФАПтека", в рамках которого в фельдшерско-акушерских пунктах региона открываются аптеки с безрецептурными лекарствами первой необходимости.

Начинает Орловщина с темы литературы. До 19 ноября в павильоне области можно увидеть всех писателей литературного края, а под Тургеневским дубом можно посидеть и почитать – вокруг установлена полка с книгами.

Напомним, что вход на выставку свободный. В рабочие дни она открыта с 10:00 до 21:00, с пятницы по воскресенье – до 22:00. Часть мероприятий требует предварительной регистрации. В выставке участвуют все субъекты РФ. Она работает по 12 апреля 2024-го года.





Артем Ежаков
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