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3:02, 5 ноября 2023 года В России может заработать программа "Земский деятель культуры" Поручение о ее проработке даст президент Владимир Путин.



Фото: архив "Вести-Орел"

Президент России Владимир Путин даст поручение правительству страны проработать программу "Земский деятель культуры". Проект поддержки культурных работников, аналогичный программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", предложила создать член Совета Общественной палаты РФ Ирина Великанова.

"Посмотрим. Сейчас работа с бюджетом на следующий год закончена, у нас есть и дополнительные доходы. Надо посчитать, сколько это стоит. Само по себе предложение очень правильное и благородное. Я правительству такое поручение дам", – цитирует президента сайт kremlin.ru. Напомним, что программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" позволяют специалистам, приехавшим работать в сельские медучреждения, получить компенсационные выплаты.





Артем Ежаков



