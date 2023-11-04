Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем народного единства
В своем обращении глава региона отметил судьбоносность событий 1612 года и специальной военной операции, особо подчеркнув любовь орловцев к Родине.
Фото: архив "Вести-Орел"
Уважаемые орловчане!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Сегодня наша страна вновь, как и столетия назад, переживает судьбоносный период своей истории. Нас выбрало само время – мы в ответе за будущее России.
По боевому призыву Родины наши сограждане встали на её защиту от агрессивных планов коллективного запада. Готовность до конца бороться за честь, безопасность и свободу России, глубокая преданность своей стране, сплочённость вокруг целей и задач специальной военной операции – всё это проявления нашего национального характера, неизменного патриотизма, важнейший фактор победы.
Жители Орловской области демонстрируют достойный пример солидарности и горячей любви к Отчизне, массовой народной поддержки российских военнослужащих.
В начале ноября мы в очередной раз побывали у наших воинов, передали им собранные всей областью грузы – всё самое необходимое. Народ и Армия едины в нынешней священной борьбе, и в этом – наша несгибаемая сила.
Верность Отчизне и заветам предков, гордость за нашу великую Родину, её героическую историю укрепляет нашу сплочённость и решимость обеспечить безопасность родной Орловщины и России.
Искренне желаю вам новых успехов на благо региона и всей страны, крепкого здоровья, счастья, мира и победы!