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9:30, 4 ноября 2023 года Губернатор Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем народного единства В своем обращении глава региона отметил судьбоносность событий 1612 года и специальной военной операции, особо подчеркнув любовь орловцев к Родине.



Фото: архив "Вести-Орел"

Уважаемые орловчане!

Поздравляю вас с Днем народного единства! Сегодня наша страна вновь, как и столетия назад, переживает судьбоносный период своей истории. Нас выбрало само время – мы в ответе за будущее России.



По боевому призыву Родины наши сограждане встали на её защиту от агрессивных планов коллективного запада. Готовность до конца бороться за честь, безопасность и свободу России, глубокая преданность своей стране, сплочённость вокруг целей и задач специальной военной операции – всё это проявления нашего национального характера, неизменного патриотизма, важнейший фактор победы.



Жители Орловской области демонстрируют достойный пример солидарности и горячей любви к Отчизне, массовой народной поддержки российских военнослужащих.



В начале ноября мы в очередной раз побывали у наших воинов, передали им собранные всей областью грузы – всё самое необходимое. Народ и Армия едины в нынешней священной борьбе, и в этом – наша несгибаемая сила.



Верность Отчизне и заветам предков, гордость за нашу великую Родину, её героическую историю укрепляет нашу сплочённость и решимость обеспечить безопасность родной Орловщины и России.



Искренне желаю вам новых успехов на благо региона и всей страны, крепкого здоровья, счастья, мира и победы!



А. Е. Клычков.



Губернатор Орловской области.





Артем Ежаков



