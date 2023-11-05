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1:37, 5 ноября 2023 года Авторами официальной песни волонтеров могут стать орловцы Открыт прием заявок на участие в создании композиции.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жителей Орловской области пригласили сочинить официальную песню волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи в 2024-м году, который пройдет с 1 по 7 марта на территории Образовательного центра поддержки одаренных детей в России "Сириус". Прием заявок уже открыть. Поучаствовать могут россияне старше 14 лет.



Заявки принимаются по электронной почте volunteers@fest2024.com до 17 ноября включительно. Десять финалистов пригласят поучаствовать в фестивале "Таврида.АРТ" в следующем году, а песня победителя будет записана и выпущена одноименным музыкальным лейблом.



Все подробности – на сайте конкурса.





Артем Ежаков



