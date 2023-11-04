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17:40, 4 ноября 2023 года В Орле ищут мужчину, совершившего тяжкое преступление в баре Полиция просит жителей региона о помощи.



Фото: УМВД России по Орловской области

Управлением уголовного розыска УМВД России по Орловской области за совершение тяжкого преступления разыскивается неизвестный мужчина.





Противоправное деяние он совершил в баре на ул. Комсомольской. Сейчас полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установление личности злоумышленника.



Всех, кому известна информация о местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщить в Управление уголовного розыска УМВД по телефонам 8(4862) 551-112, 400-755.



Конфиденциальность гарантируется.





