В Орле ищут мужчину, совершившего тяжкое преступление в баре
Полиция просит жителей региона о помощи.
Фото: УМВД России по Орловской области
Управлением уголовного розыска УМВД России по Орловской области за совершение тяжкого преступления разыскивается неизвестный мужчина.
Противоправное деяние он совершил в баре на ул. Комсомольской. Сейчас полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и установление личности злоумышленника.
Всех, кому известна информация о местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщить в Управление уголовного розыска УМВД по телефонам 8(4862) 551-112, 400-755.