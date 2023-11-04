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20:07, 3 ноября 2023 года Орловская делегация во главе с Андреем Клычковым доставила овощную посылку под Кременную В зоне СВО продолжается регулярная гуманитарная работа.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поучаствовал в разгрузке гуманитарной помощи участникам специальной военной операции в районе Кременной. Бойцам передали по 20 тонн питьевой воды и овощей – капусты, свеклы, лука, чеснока, моркови, а также 20 тонн картофеля. К зиме солдатам вручили 500 печей-буржуек. Для защиты техники передали сетку-рабицу.



Напомним, что накануне орловская делегация во главе с Андреем Клычковым передала артиллеристам антидроновое ружье, генератор, прицелы, рации, строительные инструменты и материалы, одежду и два автомобиля УАЗ. Для подразделения разведки, где служат орловцы, привезли квадрокоптер, ноутбук, принтер, печку-баню, маскировочные сети.





Артем Ежаков



