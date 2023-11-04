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19:37, 3 ноября 2023 года На Красном мосту в Орле начинают прокладку контактной троллейбусной сети Уже завершена укладка трамвайных путей.



Фото: Юрий Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин рассказал о ходе работ на Красном мосту. По словам градоначальника, 4 ноября подрядная фирма "УПМК-22" планирует закончить укладку верхнего слоя асфальта. Он полностью готов по левой стороне, на центральной части переправы и на 80% – с правой стороны. Также полотно укладывается на прилегающей территории.

"Последнее, что останется — асфальтирование участка внутри трамвайных путей. Они, кстати, уложены полностью. Контактная сеть трамвая также натянута по всей протяженности моста", – сообщил мэр. Также с завтрашнего дня начнут прокладывать контактную троллейбусную сеть. На эту работу уйдет неделя.



На лестничных сходах моста появились перила. Почти по всему периметру переправы уже висят фонари. Если позволит погода, то на следующей неделе рабочие нанесут дорожную разметку.













Артем Ежаков



