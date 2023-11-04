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9:46, 4 ноября 2023 года В Орле продлили время работы муниципальных автобусов №59 Решение приняло МУП "ТТП".



Фото: архив "Вести-Орел"

Трамвайно-троллейбусное предприятие продлило время работы муниципальных автобусов №59 "Зареченский микрорайон – ст. Лужки". Об этом сообщает сообщество "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru".

"Теперь первый рейс автобус выполняет в 6:00 от Лужков, а последний – в 22:45 до микрорайона (в депо). При этом в Лужки от Зареченского микрорайона последний автобус отправляется в 22:10, а от 1-й Посадской в 22:25", – сообщили в группе.





Артем Ежаков



