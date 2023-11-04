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21:25, 3 ноября 2023 года Орловские ученые изучают возможности разного применения фруктов и ягод Специалисты ВНИИСПК решают, из чего лучше делать сок или фруктовые чипсы.







Во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур есть сектор технологической оценки сортов, где изучают, из каких яблок лучше сок, из каких ягод получается самое вкуснее варенье, а также разрабатывают новые продукты, например – яблочные чипсы.



Чтобы дать более объективную оценку, каждый образец изучают минимум три года. Есть и универсальные сорта: например рождественское яблоко хорошо в любом виде – подходит и на сок, и на джем, и на чипсы. Последние, кстати, весьма полезны – в их составе клетчатка, пектин и витамины. В институте задумались даже организовать пилотный проект по реализации чипсов, вяленой вишни и земляники.





Татьяна Тимохина



