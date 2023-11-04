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21:16, 3 ноября 2023 года

Воспитанники орловских детдомов смогут жить со своими братьями и сестрами

В Мценском детском доме встретились маленькие родственники, которые воссоединятся уже через пару месяцев.



На Орловщине работают пять специализированных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет количество воспитанников сократилось на 28%.

С 2024-го года они будут проживать вместе со своими кровными братьями и сестрами, которые в силу возраста пока живут в других интернатах и специальных школах региона.

В настоящее время в специализированных учреждениях региона проживают 287 ребят. Уже с января 2024-го года их контроль будет осуществлять одно ведомство. Переход направлен на то, чтобы обеспечить единое управление всеми учреждениями для детей-сирот через один орган исполнительной власти – орган опеки и попечительства.


Юлия Опанасюк
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