Мост через Зушу в Корсаковском районе ждет ремонт

Обновленную переправу введут в эксплуатацию в 2025-м году.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
В Корсаковском районе Орловской области капитально отремонтируют мост через реку Зуша, расположенный на 1,8 километре автодороги Корсаково – Войново – Жилино. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Для этого уже подписано региональное постановление о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2023 – 2025 годах. На работу планируется выделить 660 миллионов рублей, из которых 4,4 миллиона пойдут на разработку проектно-сметной документации.
Обновленную переправу планируют ввести в эксплуатацию в 2025-м году.