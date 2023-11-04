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20:24, 3 ноября 2023 года Мост через Зушу в Корсаковском районе ждет ремонт Обновленную переправу введут в эксплуатацию в 2025-м году.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Корсаковском районе Орловской области капитально отремонтируют мост через реку Зуша, расположенный на 1,8 километре автодороги Корсаково – Войново – Жилино. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Для этого уже подписано региональное постановление о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2023 – 2025 годах. На работу планируется выделить 660 миллионов рублей, из которых 4,4 миллиона пойдут на разработку проектно-сметной документации.



Обновленную переправу планируют ввести в эксплуатацию в 2025-м году.





Артем Ежаков



