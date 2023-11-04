Андрей Клычков и Леонид Пасечник обменялись подарками от своих регионов
3 ноября губернатор Орловской области и глава ЛНР провели рабочую встречу.
Видео предоставлено телеканалом "Луганск 24"
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава ЛНР Леонид Пасечник провели рабочую встречу. Стороны обменялись подарками – Андрей Клычков вручил эмблему Орловщины и карту региона, Леонид Пасечник – шахтерский торт.
Глава ЛНР подчеркнул, что рад помощи Орловщины. Напомним, что Троицкий район республики – подшефный нашей области. Клычков и Пасечник обсудили взаимодействие регионов. Орловская область помогает в прохождении отопительного периода Троицкого района, и глава ЛНР особо поблагодарил за это.
Также наш регион помогает в проведении строительных работ. Этим летом в орловских лагерях отдохнули ребята из республики.