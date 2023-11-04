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3:10, 4 ноября 2023 года

Две тысячи юных орловцев получат подарки в рамках "Елки желаний"

Жителей региона приглашают принять участие в акции.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле пройдет традиционная "Елка желаний". Об этом сообщили в мэрии. В этом году в ее рамках подарки получат более двух тысяч ребят – это дети с особенностями здоровья и дети участников специальной военной операции.

Желающим принять участие в акции нужно обратиться в управление соцподдержки населения, опеки и попечительства мэрии Орла по телефонам:

• 8 (4862) 76-21-08, +7 (910) 307-08-88 Алла Владимировна Шайкина, начальник управления;
• 8 (4862) 76-20-06, 76-17-41, +7 (910) 206-87-61 Ирина Викторовна Ковалева, заместитель начальника управления.

Также жители Орла могут примерить на себя роль Деда Мороза и Снегурочки. Мэр города приглашает всех, у кого есть костюмы, нарядиться в новогодних персонажей и подарить детям праздник. Заинтересованным обращаться по номеру +7 (910) 202-57-00 в мессенджерах, в личные сообщения сообществ городской администрации в соцсетях и Юрия Парахина с пометкой: "Хочу стать Дедом Морозом / Снегурочкой".


Артем Ежаков
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