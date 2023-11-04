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7:10, 4 ноября 2023 года

Орловщина вошла в десятку лучших регионов страны по динамике в рейтинге "Регион-НКО"

Итоги презентовали в Москве.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область вошла в десятку лучших регионов России по динамике в рейтинге «Регион-НКО» за 2023-й год. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Рейтинг показывает развитие некоммерческого сектора в субъектах страны и уже стал драйвером этого развития. Также рейтинг используется в качестве формы общественного контроля уровня и качества развития НКО.

Результаты рейтинга презентовали в Москве. От Орловщины в церемонии участвовали замгубернатора Орловской области в региональном правительстве по социальной политике Олег Ревякин и председатель комиссии по развитию НКО Екатерина Княгнитская.


Артем Ежаков
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