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14:43, 3 ноября 2023 года В Орле подтвержден первый случай гонконгского гриппа Болезнь подхватил студент.



Фото: архив "Вести-Орел"

В регионе зафиксирован первый случай заболевания гонконгским гриппом. Нулевым пациентом оказался учащийся одного из техникумов Орла.



Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора. Этот вид гриппа отличается быстрым течением болезни. Симптомы появляются в течение двух дней. Это головная боль, ломота в теле, сухой кашель, сильное потоотделение и температура выше 39 градусов.



На минувшей неделе в Орловской области зарегистрировали 5067 случаев заболевания ОРВИ. Это на 12,9% меньше позапрошлой семидневки. Среди пациентов доля детей в возрасте до 14 лет составляет 57,9%.





