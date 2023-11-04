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18:04, 3 ноября 2023 года В региональном управлении МЧС перешли на усиленный режим работы Дежурство организовано с 3 по 7 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Следить за обстановкой на Орловщине в праздничные дни будут более 200 сотрудников "чрезвычайного" ведомства.



- Перевод в усиленный режим несения осуществлен для обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период празднования Дня народного единства, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.



В случае возникновения происшествий орловцев просят немедленно звонить по телефонам "01", "101", "112" или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Орловской области: 8 (4862) 76-17-78.





Сергей Мерцалов



