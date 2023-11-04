В Орле появилась площадь генерала Маркиана Попова

Советский военачальник командовал войсками Брянского фронта в ходе Орловской наступательной операции.
Фото: архив "Вести-Орел"
3 ноября в Орле прошла торжественная церемония открытия площади генерала Попова Маркиана Михайловича. Об этом сообщили в областной администрации. Общественная территория, носящая имя советского военачальника, командовавшего войсками Брянского фронта в ходе Орловской наступательной операции, находится перед зданием территориального управления мэрии по Заводскому району. На площади есть QR-код, содержащий биографию генерала.
Инициатива дать имя Маркиана Попова городской территории принадлежит Почетному гражданину Орловской области Егору Щекотихину и краеведу Елене Ашихминой.