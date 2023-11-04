На улице Московской в Орле спилили аварийные деревья
Работы выполнили специалисты "Спецавтобазы".
Фото: территориальном управление по Железнодорожному району города Орла
Покраской ограждений, установленных вдоль улицы, занимались работники экологической бригады. Об этом сообщили в территориальном управлении по Железнодорожному району города Орла.
- Улица Московская является центральной в Железнодорожном районе - это въездные ворота для всех гостей нашего города и работа по санитарному содержанию и благоустройству этой улицы стоит на особом контроле, - рассказали в теруправлении по ЖД району.