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8:58, 4 ноября 2023 года

Орловцы отмечают День народного единства и праздник Казанской иконы Божией матери

Страна вспоминает события 1612 года и окончание Смутного времени.

Фото: архив "Вести-Орел"

4 ноября Россия отмечает День народного единства. В этот день в 1612 году народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, встало на защиту Отечества и изгнало польских интервентов из Москвы. Люди разных сословий объединились, чтобы дать отпор врагу. Также сегодня отмечается праздник Казанской иконы Божией матери. По легенде, народное ополчение шло в бой именно с этим образом Богородицы.

В Орле сегодня пройдут различные праздничные мероприятия. Одно из важнейших – крестный ход. Он стартует от Казанского храма в 11:30. Колонна пройдет по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева, Генерала Родина и Мостовой. Подробное расписание торжеств представлено на сайте областного правительства.

С историей праздника можно ознакомиться в нашей статье.


Артем Ежаков
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