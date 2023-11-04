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8:58, 4 ноября 2023 года Орловцы отмечают День народного единства и праздник Казанской иконы Божией матери Страна вспоминает события 1612 года и окончание Смутного времени.



Фото: архив "Вести-Орел"

4 ноября Россия отмечает День народного единства. В этот день в 1612 году народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, встало на защиту Отечества и изгнало польских интервентов из Москвы. Люди разных сословий объединились, чтобы дать отпор врагу. Также сегодня отмечается праздник Казанской иконы Божией матери. По легенде, народное ополчение шло в бой именно с этим образом Богородицы.



В Орле сегодня пройдут различные праздничные мероприятия. Одно из важнейших – крестный ход. Он стартует от Казанского храма в 11:30. Колонна пройдет по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева, Генерала Родина и Мостовой. Подробное расписание торжеств представлено на сайте областного правительства.



С историей праздника можно ознакомиться в нашей статье.





Артем Ежаков



