Минфин РФ не планирует повышать НДФЛ в 2024 году

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.
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В следующем году в России не планируется повторное введение windfall tax (налог на сверхприбыль компаний) и другие резкие изменения государственной налоговой политики. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина РФ.
Также он отметил, что повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024-м году. Сазанов подчеркнул, что базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными.