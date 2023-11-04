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5:39, 4 ноября 2023 года Минфин РФ не планирует повышать НДФЛ в 2024 году Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.



Фото: архив "Вести-Орел"

В следующем году в России не планируется повторное введение windfall tax (налог на сверхприбыль компаний) и другие резкие изменения государственной налоговой политики. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина РФ.



Также он отметил, что повышение ставок НДФЛ не предусмотрено в рамках текущего бюджетного цикла и в 2024-м году. Сазанов подчеркнул, что базовые параметры налоговой системы сохраняются неизменными.





Артем Ежаков



