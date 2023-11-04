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1:37, 4 ноября 2023 года Досрочно вышедшим из декрета орловчанкам сохранят пособие на ребенка Законопроекты приняты Госдумой.



Фото: архив "Вести-Орел"

Госдума в первом чтении приняла законопроекты о сохранении права родителей на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. Поручение разработать такие меры ранее дал президент РФ Владимиром Путиным.



Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в следующем году составит 17,8 тысячи рублей». Средства на это уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы.





Артем Ежаков



