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13:56, 4 ноября 2023 года В Орле утвердили план размещения ярмарок на 2024-й год В списке – 20 пунктов.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле подписано постановление мэрии об утверждении плана размещения ярмарок на территории областной столицы в следующем году. Документ опубликован на сайте администрации города.



В план включено 20 ярмарок, в том числе традиционные ярмарки "Хлебосольный выходной" на Комсомольской площади и в районе улицы Приборостроительной. Также в следующем году орловцев ждут ярмарка-выставка весенних цветов, ярмарка-выставка "Сделано в России. Выбираем Орловское!", ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел, "День меда", "Вино на Стрелке" и другие. Есть в списке и традиционная новогодняя ярмарка.





Артем Ежаков



