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16:32, 3 ноября 2023 года В Орловском округе благоустроили последнюю территорию в 2023 году Работы выполнили в рамках нацпроекта.



Фото: пресс-служба областного правительства

В Орловском муниципальном округе завершили благоустройство последней общественной территории, которую планировалось благоустроить в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы провели в поселке Шиловский на улице Мединской.



На площадке для отдыха и занятия спортом установили тренажеры и теннисный стол. Для детей появились песочница, карусель, горка и качели. Также подрядчик смонтировал теневой навес и стол со скамейками. По информации пресс-службы областного правительства, на работы ушло 8,2 миллиона рублей.





Сергей Силаев



