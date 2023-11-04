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15:37, 3 ноября 2023 года Социально значимые продукты будут фасовать по ГОСТу Самовольно менять объем упаковки производители больше не смогут.



Фото: архив "Вести-Орел"

Согласно новым требованиям, такие продукты, как сливочное и подсолнечное масло, вермишель, сахар, соль, мука, рис, пшено, черный чай, а также некоторые другие продовольственные товары первой необходимости должны иметь на своей упаковке фиксированные значения.



- Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко - 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров,- рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.



Однако, как показывает практика, производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость.



- Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости, - уточнили в федеральном ведомстве.



За соблюдением новых правил фасовки социально значимых продуктов будут следить органы прокуратуры.





Сергей Мерцалов



