В Новосиле простились с погибшим бойцом СВО Алексеем Кириллиным
Отпевание прошло в Свято-Никольском храме.
Фото: Ливенская Епархия
Жители Новосиля 31 октября простились с погибшим участником специальной военной операции Алексеем Кириллиным. Отпевание воина провел настоятель Свято-Никольского храма Василий Сорока.
Как сообщили в Ливенской Епархии, после отпевания траурная церемония отправилась на Новосильское городское кладбище, где прошла панихида. В ней приняли участие родные погибшего, жители Новосиля, военнослужащие Орловского подразделения, военные комиссары Новосиля, Новосильского, Корсаковского и Залегощенского районов.
После прощания с Алексеем Кириллиным военный караул произвел трехкратный залп из стрелкового оружия.