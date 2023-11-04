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12:24, 3 ноября 2023 года Орловцев попросили проголосовать за схему движения межмуниципальных маршрутов Предпочтения местных жителей выявляют в связи со скорым открытием Красного моста.



Фото из архива

"Организатор перевозок" проводит опрос в связи с открытием главной артерии областной столицы – Красного моста. Пассажиры, регулярно совершающие поездки по маршрутам №363 "Орел – Большая Куликовка" и №395 "Орел – Михайловка", могут высказать свои предпочтения относительно оптимальной схемы передвижения транспорта.



На выбор предлагается два варианта: возврат к схеме движения, которая действовала до реконструкции Красного моста (с отправлением от автовокзала) и сохранение текущей схемы движения (с отправлением от остановки "Гостиница Орел"). Количество рейсов и время прибытия на конечные остановки останется неизменным. Свои предложения орловцы могут оставить в комментариях.











Фото: "Организатор перевозок" Фото: "Организатор перевозок"





Сергей Силаев



