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15:50, 4 ноября 2023 года

В Болховском районе провели акцию "Встречная полоса"

К водителям обратились полицейские и дети из отряда юных инспекторов движения.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Они попросили автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, с начала года на территории Болховского района произошло два ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. В результате травмы получили два человека.

- Со всеми участниками дорожного движения госавтоинспекторы провели разъяснительную работу, вручили буклеты с напоминанием, в каких случаях запрещен обгон, - рассказали в региональном Управлении.

Напомним, что за выезд на полосу для встречного движения в нарушение ПДД, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев.


Сергей Мерцалов
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