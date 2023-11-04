В Болховском районе провели акцию "Встречная полоса"
К водителям обратились полицейские и дети из отряда юных инспекторов движения.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Они попросили автолюбителей строго соблюдать правила дорожного движения. Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, с начала года на территории Болховского района произошло два ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. В результате травмы получили два человека.
- Со всеми участниками дорожного движения госавтоинспекторы провели разъяснительную работу, вручили буклеты с напоминанием, в каких случаях запрещен обгон, - рассказали в региональном Управлении.
Напомним, что за выезд на полосу для встречного движения в нарушение ПДД, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав управления автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев.