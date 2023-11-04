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Главная » Новости

15:11, 3 ноября 2023 года

В Орловской области обнаружили поддельный доллар

Общее количество подделок в третьем квартале 2023 года снизилось.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области обнаружили 17 фальшивок в третьем квартале 2023 года. Помимо прочего, эксперты нашли поддельную купюру 50 американских долларов.

Как отмечают эксперты, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество подделок снизилось почти на четверть – с июля по сентябрь 2022 года было обнаружено 22 штуки. С июля по сентябрь 2023 года в 2,5 раза уменьшилось количество фальшивых двухтысячных банкнот – до двух против прошлогодних пяти. Поддельных пятитысячных банкнот в третьем квартале 2023 года нашли шесть штук.

В орловском отделении Банка России напоминают, что при обращении с наличкой нужно быть предельно внимательными. Признаки подлинности можно различить на просвет, ощупь и при изменении угла зрения.


Сергей Силаев
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