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22:27, 3 ноября 2023 года Орловца заключили под стражу после причинения тяжкого вреда, повлекшего смерть знакомого Уголовное дело возбудил следственный комитет.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Орловские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти жителя Орла. Тело 30-летнего мужчины было найдено в Мценске.



Как сообщили в СУ СК РФ по Орловской области, подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 26-летний знакомый погибшего. В ходе следственных действий стало известно, что потерпевшего избили в ходе конфликта после распития спиртного. В итоге житель Орла скончался на месте от ударов по голове.



Молодому человек предъявлено обвинение, его заключили под стражу. Следствие продолжается.





Сергей Силаев



